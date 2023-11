Adventskonzert der Musikschule

Am Sonntag, 03. Dezember 2023, findet um 15.00 Uhr in der Basilika in Walldürn das traditionelle Adventskonzert der Städtischen Musikschule mit Unterstützung des Fördervereines „Freundeskreis der Musikschule der Stadt Walldürn e.V.“ statt.

Bei dieser, von vielen Zuhörern aus nah und fern beliebten Veranstaltung, werden die unterschiedlichsten Fachbereiche der Städtischen Musikschule dem Zuhörer in einer besinnlichen Stunde die Möglichkeit bieten, dem oft allgegenwärtigen Vorweihnachtstrubel zu entfliehen und der Musik zu lauschen.

Neben solistischen Einlagen werden vor allem Beiträge von verschiedenen Bläser-, Streicher-, Vocal- und Gitarrengruppen der Städtischen Musikschule zu hören sein. Die Ensembles werden das Publikum mit vorweihnachtlichen Vorträgen auf die Adventszeit einstimmen.

Unterstützt wird das Adventskonzert vom Förderverein „Freundeskreis der Städtischen Musikschule Walldürn e.V.