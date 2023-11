„Stay and Pray“ im Advent

In der Adventszeit wird es wieder den Lobpreisabend „Stay and Pray“ geben. Diese eucharistische Abendandacht wird am Freitag, 8. Dezember um 19.30 Uhr in der Wallfahrtsbasilika zum Heiligen Blut stattfinden.

Dazu wird es Impulse zur Adventszeit geben. Schriftlesung, Meditationstexte sowie neue geistliche Lieder werden in dieser Stunde zu hören sein. Die Lieder können mitgesungen werden und über eine Großleinwand angezeigt.

In der abgedunkelten Wallfahrtsbasilika werden viele Kerzen brennen und somit eine besondere Atmosphäre an diesem Abend schaffen.

Bereits vor diesem Lobpreisabend wird zur Einstimmung um 18 Uhr der Rosenkranz gebetet und um 18.30 Uhr die Heilige Messe gefeiert.

Während des Lobpreisabends besteht die Möglichkeit zum Gespräch mit einem Priester oder zum Empfang des Beichtsakraments.