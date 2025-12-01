Adventskonzert der Orchestergruppen

Der Geigen- und Cellospielkreis, das Junge Orchester, das Kammerensemble und das Jugendsinfonieorchester musizieren wundervolle Weihnachtslieder und stimmungsvolle Musik zur Weihnachtszeit. Bei diesem Konzert zeigt die Orchesterschule der Jugendmusikschule Leonberg, was sie ab September geprobt hat. Auch Musiker, die keinen Unterricht an der Jugendmusikschule Leonberg haben, sind herzlich in unseren Ensembles willkommen. Freuen Sie sich auf ein stimmungsvolles Konzert, das zum Innehalten und Genießen einlädt.