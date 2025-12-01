Adventskonzert des Gesangvereins Götzingen

Adventskonzert des Gesangverein Eintracht Götzingen unter Mitwirkung des Schulchores der Nachbarschaftsgrundschule Götzingen und des Projektchores die "GetSingers".
Info
St. Bartholomäus Götzingen Kirchweg, 74722 Götzingen
Konzerte & Live-Musik
bis
St. Bartholomäus Götzingen Kirchweg, 74722 Götzingen
Adventskonzert des Gesangverein Eintracht Götzingen unter Mitwirkung des Schulchores der Nachbarschaftsgrundschule Götzingen und des Projektchores die "GetSingers".
© 2022 MORITZ Das Online-Stadtmagazin ist eine Marke der MORITZ Verlags GmbH