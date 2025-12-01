Adventskonzert des HHC Reutlingen

Der Akkordeonclub HHC Reutlingen lädt zu seinem jährlichen Adventskonzert mit einem unterhaltsamen Musikprogramm bei Kaffee und Kuchen ein.
Turn- und Festhalle Degerschlacht Schinkelstrasse 5, 72768 Landkreis Reutlingen
