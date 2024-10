Adventskonzert "Macht hoch die Tür"

Adventskonzert mit Musikern und Musikschaffenden der Region.

Die Creglinger Musiker laden zum Großen Advents-Weihnachtskonzert in die Stadtkirche in Creglingen.

Im Anschluß an den Creglinger Weihnachtsmarkt am 2. Dezember 2023, 20:00 Uhr ertönen für Sie in der stimmungsvollen Creglinger Stadtkirche adventliche- und weihnachtliche Weisen, bekannte Lieder und ein weitgespanntes Programm der verschiedensten Musikrichtungen, traditionelles und modernes.

Karl-Heinz Rehfeld hat ein spannendes Programm zusammengestellt und führt kurzweilig und kenntnisreich durch das Programm.

Keine Reservierung erforderlich.