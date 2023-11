Adventskonzert mit dem Akkordeonorchester

Wenn ich an Weihnachten denke, höre ich die Herzen klopfen, ein Duft von Zimt liegt in der Luft, sehe leuchtende Kinderaugen und - den Trubel in der Stadt.

Aber es gibt einenOrt, an dem wir der Hektik ganz bewusst entkommen dürfen - ein Ort der Ruhe und Geborgenheit. Advent heißt Ankunft, Ankommen - wir laden Sie herzlich ein, gemeinsam mit uns anzukommen - Anzukommen in der Adventszeit. Freuen Sie sich auf vorweihnachtliche Klänge bei unserem diesjährigen Adventskonzert. Wir, das Akkordeon-Orchester der MVGL, unter der Leitung von Christine Trautmann, erwarten Sie mit einer Vielfalt aus konzertanten und traditionellen Weihnachtsmelodien.

Wir freuen

uns über Ihren Besuch!