Adventskonzert zum Nikolaustag

Amy Lungu & Friends mit Special Guests

Amy Lungu – Violine

Christoph Weinhart – Klavier

Ruth Sabadino – Saxophon

Basti Schiller – Kontrabass

Christoph Sabadino – Schlagzeug

Stimmen Sie sich auf Weihnachten ein! Bei diesem besonderen Adventskonzert am Nikolaustag treffen traditionelle deutsche Weihnachtslieder im neuen Arrangement auf internationale Songs wie die amerikanischen Christmas-Klassiker. Abgerundet wird dieses wunderschöne Programm von hörenswerten Eigenkompositionen. Die Show ist besonders auch für Kinder geeignet und somit ein herzerwärmendes Event für die ganze Familie. Das macht den vorweihnachtlichen Stress vergessen und steigert die Vorfreude. Entschleunigt und beseelt von diesen Melodien können die Festtage kommen! Freuen Sie sich auf stimmungsvolle Interpretationen von „Stille Nacht“ bis „Jingle Bells“ und viele mehr.