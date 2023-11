Am Sonntag, den 10.12.2023 findet um 17 Uhr in der katholischen Kirche St. Paulus in Künzelsau ein Adventskonzert statt.

Neben dem Akkordeonorchester des Spiel- und Singkreis Gaisbach wird auch die Chorgemeinschaft Morsbach-Nitzenhausen mitwirken. In dem gut 1,5-stündigen Konzert wird ein abwechslungsreiches, unterhaltsames und besinnliches Programm geboten.