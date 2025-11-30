Zum ersten Advent, veranstaltet die Städtische Musikschule um 17:00 Uhr in der Stadtkirche Sinsheim ihr traditionelles Adventskonzert im Rahmen des Sinsheimer Weihnachtsmarktes.

Zur gemeinsamen Einstimmung in die Weihnachtszeit erleben Sie ein abwechslungsreiches Konzert von Schülerinnen und Schülern aus verschiedenen Instrumental- und Vokalklassen sowie von verschiedenen Ensembles der Musikschule.

Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei, am Ausgang kann gespendet werden.