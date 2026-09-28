Das Adventskonzert lädt auch in diesem Jahr dazu ein, den Zauber der Vorweihnachtszeit in musikalischer Weise zu erleben.

Sängerinnen und Sänger des Würth Chors und des Kammerchors der Philharmonie Salzburg stimmen zusammen mit der Würth Band auf die Adventszeit ein.

Mit dem Adventskonzert öffnet sich erneut ein besonderer Raum der Begegnung: Musikschaffende aus der Würth-Gruppe treten gemeinsam mit professionellen Künstlerinnen und Künstlern auf und lassen ein Klangbild entstehen, das von gemeinsamer Leidenschaft und langer Verbundenheit geprägt ist.

Würth Chor und Würth Band

Darius M. Hummel | Musikalische Leitung

Elisabeth Fuchs | Dirigentin und künstlerische Leitung

Kammerchor der Philharmonie Salzburg

Ensemble der Würth Philharmoniker