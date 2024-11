Weihnachtliches Gospelkonzert

Die Riverside Gospel Singers mit Dirigent Thomas Stenchly laden am Sonntag, 8. Dezember 2024 um 18:00 Uhr in die Evang. Michaelskirche in Eberbach ein. Die Kirchentüren öffnen sich eine halbe Stunde vorher. Der Eintritt ist frei.

Seit vielen Jahren ist es für die Riverside Gospel Singers schon zur Tradition geworden das Weihnachtsfest mit einem Konzert einzuleiten. Das Weihnachtskonzert steht unter dem Motto „Can you hear the angels“ . In weihnachtlicher Atmosphäre bietet der Eberbacher Gospelchor eine bunte Mischung aus verschiedensten Gospelstilen, bekanntem und neuem und spannt einen Bogen über das ganze Jahr bis in die Weihnachtszeit.

In allen Gospel ist das Vertrauen auf Gottes Gnade und Hilfe ein wichtiges Thema. Es war die einzige Möglichkeit für die Sklaven trotz Leid und Not durchzuhalten. Vielleicht finden sich unter den Gospel auch deshalb zahlreiche fröhliche Songs, die Mut machen. So kann sich jeder nach eigenem Empfinden auf diese Musik einlassen und genießen. Die Inhalte der Gospelsongs werden zum besseren Verständnis anmoderiert.