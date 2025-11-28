Adventsmarkt Brackenheim 2025

Die Stadt Brackenheim lädt gemeinsam mit örtlichen Vereinen und gemütlichem Ambiente zum Einstimmen auf "das Fest der Feste" ein.

Am Freitag, 28. November lädt die Stadt Brackenheim mit örtlichen Vereinen, Kirchengemeinden, Schulen, Kindergärten und weiteren Institutionen zum Adventsmarkt in der historischen Altstadt ein.

Bei verschiedenen Programmpunkten sowie leckeren Speisen und Getränken können Gäste sich auf die schönste Zeit des Jahres kurz vor Weihnachten einstimmen.

Kinder können den Nikolaus und die Engel besuchen, die mit reichlich Süßigkeiten auf die kleinen Gäste warten. Der stimmungsvoll dekorierte Rathausvorplatz, sowie gemütliche Holzhütten und der Duft nach Weihnachten laden Groß und Klein ein, am 28. November die Innenstadt Brackenheims zu besuchen.

Bei einer langen Einkaufsnacht laden die örtlichen Einzelhändler zum Einkauf bei besinnlicher Atmosphäre ein.

Anreise mit dem Auto:

Brackenheim ist über die A6, die A81, die B 293 und die B 27 verkehrsgünstig zu erreichen. Die Brackenheimer Innenstadt ist für den Adventsmarkt gesperrt, weshalb das Parken nur in den umliegenden Straßen und bspw. am Parkplatz Bürgerzentrum (Austr.) möglich ist.

Anreise mit dem ÖPNV:

Mit dem Zug bis Heilbronn Hbf oder Lauffen am Neckar. Von da aus weiter mit dem Bus. Ab Heilbronn mit der Linie 661, ab Lauffen am Neckar mit den Linien 661/663 bis zur Haltestelle Zentraler Omnibusbahnhof Brackenheim. Ab hier geht es zu Fuß max. 5 Minuten bis zur Innenstadt.