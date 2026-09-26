Adventsmarkt Brackenheim 2026

Am Freitag, 27. November lädt die Stadt Brackenheim mit örtlichen Vereinen, Kirchengemeinden, Schulen, Kindergärten und weiteren Institutionen zum Adventsmarkt in der historischen Altstadt ein.

Bei verschiedenen Programmpunkten sowie leckeren Speisen und Getränken können Gäste sich auf die schönste Zeit des Jahres kurz vor Weihnachten einstimmen.

Kinder können den Nikolaus und die Engel besuchen, die mit reichlich Süßigkeiten auf die kleinen Gäste warten. Der stimmungsvoll dekorierte Rathausvorplatz, sowie gemütliche Holzhütten und der Duft nach Weihnachten laden Groß und Klein ein, am 27. November die Innenstadt Brackenheims zu besuchen.

Bei einer langen Einkaufsnacht laden die örtlichen Einzelhändler zum Einkauf bei besinnlicher Atmosphäre ein.