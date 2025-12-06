Adventsmarkt "Hirsauer Klosterweihnacht"

Tauchen Sie beim Adventsmarkt im Kloster Hirsau in eine stimmungsvolle Atmosphäre ein.

Zwischen den historischen Mauern des Klosters erwartet Sie ein stimmungsvoller Start in die Vorweihnachtszeit.

Um 17 Uhr eröffnet Ortsvorsteherin Jacqueline Jacob den Markt, musikalisch begleitet von der Stadtkapelle, bevor der Grundschulchor um 17:30 Uhr für weihnachtliche Klänge sorgt.

Um 18 Uhr kommt der Nikolaus vorbei und zaubert mit Schokonikoläusen ein Leuchten in die Augen der Kinder.

Hirsauer Vereine, Schulen und Kindergärten gestalten ein abwechslungsreiches Programm, während an den festlich geschmückten Ständen herzhaftes Essen, süße Leckereien, Glühwein, Punsch und heiße Schokolade für Genuss und Wärme sorgen.

Wer sein Glück versuchen möchte, sollte die Tombola nicht verpassen.

Tauchen Sie ein in die besondere Stimmung der Hirsauer Klosterweihnacht – ein Abend voller Musik, Lichterglanz und vorweihnachtlicher Freude.