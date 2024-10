Let's spend the night together - Ein Abend mit Liedern und Songs von Klassik bis Rock mit JABB (Just Another Blues Band)

Die Blues-Rock-Soul Formation JABB gründete sich 2018 anlässlich eines Theaterfestes der Staatsoper Stuttgart aus Musikern des Staatsorchesters Stuttgart gemeinsam mit Opernsänger und Gitarrist Matthias Klink.

Die Leidenschaft war geweckt - und die ldee abseits des Orchestergrabens der ganz und gar nicht "leichten" Muse mit klassischem Background den Stempel aufzudrücken war geboren. Es folgten weitere Auftritte in Jazzkellern, mit großer Band Besetzung unter anderem bei "Live im Park" in Fellbach, im Februar 2022 beim virtuellen Opernball der Staatsoper Stuttgart, oder auch als Begleitband eines Harald Schmidt-Abends in der Oper Zürich im Mai 2023.

Eröffnet wird das Kirchheimer Programm mit "When the night has come ", ein Crossover Abend mit Liedern und Songs zur Nacht von Schubert bis McCartney.

Im zweiten Teil gibt es das klassische JABB- Repertoire von Bluesstandards von Buddy Guy, Soulklassikern von Aretha Franklin bis hin zu Jazz-Rock Nummern der Band Blood, Sweat and Tears.

Das JABB Lineup um Matthias Klink und der Sängerin Natalie Karl wird in der Stadthalle um den Pianisten Frédéric Sommer und "Special Guest Bariton Michael Mayes ergänzt.