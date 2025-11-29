Adventsmarkt im Stadtteil Jesingen

Marktbeschickerinnen und Marktbeschicker bieten an weihnachtlich dekorierten Ständen an: Honig, Kerzen, Seife, Keramik, Makramee, Bücher, Kalender, Karten und vieles mehr.

- 16:00 Uhr

„Café zum Pfarrsaal“ im Evangelischen Pfarrhaus und Verkauf aus der Wägeles-Aktion

- 17:00 Uhr

Eröffnung mit Flötengruppe der Kooperation Musikverein Jesingen und Lindachschule Jesingen und Ortsvorsteherin Gabriele Armbruster auf dem Mühlplatz

- 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr

Bastelstube im Raum Lindach (Nachbarschaftsnetzwerk Miteinander für Jesingen / Schwäbischer Albverein Jesingen)

- 18:00 Uhr

Impuls zum Advent mit Herrn Pfarrer Schilling und musikalischer Umrahmung des Posaunenchors und des Männerchors des Gesangvereins Jesingen in der Ev. Petruskirche

- 19:00 Uhr

Der Nikolaus ist unterwegs