Adventsmarkt im Stadtteil Jesingen

Marktbeschickerinnen und Marktbeschicker bieten an weihnachtlich dekorierten Ständen an: Honig, Kerzen, Seife, Keramik, Makramee, Bücher, Kalender, Karten und vieles mehr.
- 16:00 Uhr
„Café zum Pfarrsaal“ im Evangelischen Pfarrhaus und Verkauf aus der Wägeles-Aktion
- 17:00 Uhr
Eröffnung mit Flötengruppe der Kooperation Musikverein Jesingen und Lindachschule Jesingen und Ortsvorsteherin Gabriele Armbruster auf dem Mühlplatz
- 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr
Bastelstube im Raum Lindach (Nachbarschaftsnetzwerk Miteinander für Jesingen / Schwäbischer Albverein Jesingen)
- 18:00 Uhr
Impuls zum Advent mit Herrn Pfarrer Schilling und musikalischer Umrahmung des Posaunenchors und des Männerchors des Gesangvereins Jesingen in der Ev. Petruskirche
- 19:00 Uhr
Der Nikolaus ist unterwegs