Adventspunsch bei den Tauben - ein vorweihnachtlicher Bücherabend mit dem Tauben-Team

Ein Nachmittag auf den sich die Tauben schon das ganze Jahr über freuen - und das ist ehrlich nicht übertrieben.

Wir laden Sie herzlich ein zu uns in die Buchhandlung, machen Sie sich einen entspannten Nachmittag mit uns und unseren liebsten Buchtipps für das nahe Weihnachtsfest. Sorgsam haben wir unsere Lieblingsbücher ausgewählt, so dass für jeden Lesegeschmack was dabei ist. Von ungewöhnlichen Romanen über packende Krimis und spannende Biographien bis hin zu Kochbücher und Sachbücher und ganz besonderen Schätzen…

Und ja, Sie dürfen sich natürlich auch selbst beschenken und nicht nur Geschenke für andere machen. Bei einem Punsch und Gebäck vertrödeln wir ohne schlechtes Gewissen ein bisschen Zeit und läuten mit Ihnen gemeinsam den Advent ein.