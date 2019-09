Adventspunsch bei den Tauben

Es weihnachtet sehr, und jedes Jahr nehmen wir uns vor, die Vorweihnachtszeit bewusster, entspannter und freudenreicher zu feiern.

Fangen Sie doch beim Schenken an! Das Team der Buchhandlung Taube hat die passenden Tipps für Sie parat: mit Witz und Charme präsentieren die Buchhändler und Büchernarren ihre Lieblingsbücher der Saison. Anschließend haben Sie dann die Möglichkeit in aller Ruhe, in lockerer Atmosphäre zu stöbern, zu lesen, auszuwählen und einzukaufen.

Abseits des Alltagstrubels finden Sie genau das Richtige für Ihre Lieben. Und bei einem Gläschen Punsch entscheidet es sich doch eh viel besser. Wir freuen uns auf Sie! In Zusammenarbeit mit der Buchhandlung Taube.