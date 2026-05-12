Adventsshopping und Lange Einkaufsnacht

Und damit auch niemand unter Zeitdruck gerät, haben die Geschäfte anlässlich der Langen Einkaufsnacht bis 21.00 Uhr geöffnet! Genügend Zeit also, Geschenke zu besorgen, Inspirationen zu bekommen und einen tollen Abend mit den Lieben zu verbringen.

Die Einzelhändler haben sich für den gesamten Tag viele Überraschungen, exklusive Angebote und liebevolle Aktionen einfallen lassen, um den Weihnachtseinkauf besonders zu machen. Parallel dazu öffnet auch der Dinkelsbühler Weihnachtsmarkt bis 21:00 Uhr. Einen Besuch im wunderschön gestalteten Spitalhof darf man auf keinen Fall verpassen.

Das Citymarketing Dinkelsbühl e.V. und seine Mitglieder freuen sich schon auf einen perfekten Adventssamstag für die ganze Familie, um das einzigartige Ambiente Dinkelsbühls und die weihnachtliche Stimmung zu genießen.