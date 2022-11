Adventssingen mit Singer Pur

Weihnachten, dazu gehören Plätzchen, brennende Kerzen, ein geschmückter Tannenbaum – und Weihnachtslieder! Und am schönsten ist es doch, wenn man diese gemeinsam singt.

Deshalb lädt die TauberPhilharmonie am 2. Adventwochenende zum gemeinsamen Adventssingen ein. In der ersten Hälfte des Konzerts entführt uns das Vokalensemble Singer Pur mit deutschen und internationalen Liedern in eine stille Nacht, in der sich Glöckchen, Schneeflocken und Rentiere mit roten Nasen tummeln.

Im zweiten Teil wird dann das Publikum zum Chor. Gemeinsam singen wir die schönsten Weihnachtslieder für das ganz besondere Gefühl im Advent. Danach gibt es Glühwein und Plätzchen – so kann Weihnachten kommen!