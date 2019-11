Adventssingen 08. Dezember 2019 um 16:00 Uhr, K3N. Gemeinsam mit den Mitgliedern des Gemeindechores der Evangelischen Baptistengemeinde Nürtingen können Sie sich am zweiten Advent auf besinnliche und festliche Weihnachten mit einem Programm einstimmen.

Es werden besinnliche Lieder sowieTexte zu Advent und Weihnachten vorgetragen. Der Eintritt ist frei. Adventszeit ist eine Wartezeit, Adventssingen wird veranstaltet um den Alltag, den Stress, die Hektik, den Trubel, den Kaufrausch zu vergessen, um in sich zu gehen und sich auf die schöne Weihnachtszeit einzustimmen. Sich auf das wesentliche im Leben vorzubereiten. Auf Jesu kommen, seine Wiederkunft, was auch das Wort Advent bedeutet.

Jesaja 9, 1 + 5 1 Das Volk das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht; und über die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. 5 Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ist auf seiner Schulter; er heißt Wunderbar, Rat, Held, Ewig-Vater Friedefürst;

Heute wartet die Menschheit in der Adventszeit auch, auf wenn wartet man heute ? Wir sollten nicht mehr auf das kleine hilflose Kind in der Krippe warten, sondern auf den König aller Könige der bald kommen wird, so sagt es uns das Wort Gottes.