Das „Adventsständle“ vor dem Abstatter Rathaus.

Liebe Gäste aus Nah und Fern,

ob klein, ob groß ob jung, ob jung geblieben,

schon seit vielen Jahren wird die schöne Tradition des Adventskalenders am Abstatter Rathaus gepflegt.

Nachdem seit 10 Jahren dieser Adventskalender mit einem kleinen „Afterwork-Treff“ am Abend verbunden wurde, der hier einen tollen Anklang gefunden hat, werden wir dieses 11. Jahr wieder das „Adventsständle“ vor dem Abstatter Rathaus in der Vorweihnachtszeit durch verschiedene Vereine und Institutionen rege bespielen.

Diese werden Sie, liebe Gäste,

in der Vorweihnachtszeit ab dem 01. Dezember an den Wochentagen und auch an den Wochenenden ab 17 Uhr am „Adventsständle“ begrüßen und Sie mit Glühwein, Kulinarischem und Kinderpunsch auf Weihnachten einstimmen.

Das kulturelle Programm wird in der Regel immer um 18 Uhr starten

Kommen Sie und besuchen Sie den Adventsstand, die Vereine und Institutionen Abstatts, und wir, die Gemeinde, freuen uns auf Ihren Besuch!