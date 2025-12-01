Vorweihnachtliche Stimmung auf dem Rathausplatz: Glühwein, Kinderpunsch, kulinarische Leckereien und ein Adventskalender für Groß und Klein.

Vor dem Rathaus von Abstatt erwartet Besucherinnen und Besucher auch in diesem Jahr wieder das beliebte „Afterwork Adventsständle“. Jeden Abend verwandelt sich der Rathausplatz in eine stimmungsvolle Anlaufstelle für Jung und Alt, die Lust auf die Vorweihnachtszeit macht.

Abwechslungsreiches Angebot

An jedem Abend sorgt ein anderer Verein oder eine Institution für das leibliche Wohl der Gäste. Von Glühwein und Kinderpunsch bis hin zu kulinarischen Spezialitäten – hier gibt es Gelegenheit, sich in weihnachtlicher Atmosphäre zu stärken und die festliche Stimmung zu genießen.

Adventskalender am Rathaus

Ein besonderes Highlight ist der Adventskalender am Rathaus. Dieser wird von der Grundschule oder den Kindergärten Abstatts gestaltet und eröffnet die Vorweihnachtszeit auf charmante Weise. Besucher können jeden Tag neue Fenster des Kalenders entdecken und sich von kreativen Beiträgen der Kinder überraschen lassen.