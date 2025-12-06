Erlebe den Adventstraum im Schwaben Park, wenn über eine halbe Million Lichter den Park in ein funkelndes Meer aus Farben verwandeln.

Genieße die besondere Winterstimmung und entdecke den Park in festlichem Glanz – ein unvergessliches Erlebnis für die ganze Familie.

Während du auf unseren beliebten Fahrattraktionen unterwegs bist, erstrahlt der Schwaben Park in einer einzigartigen Weihnachtsatmosphäre. Der Adventstraum ist das perfekte Ziel für alle, die in der Adventszeit Spaß, Licht und Emotion erleben möchten.