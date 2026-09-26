Die Adventsweinprobe der Lauffener Weingärtner eG ist eines der beliebtesten Verkostungsevents im Jahreskalender und bietet Weinliebhabern die Möglichkeit, das gesamte Sortiment in entspannter Atmosphäre kennenzulernen.

Im Wengerter-Saal und in der Vinothek im Brühl präsentieren die Lauffener Weingärtner eine große Auswahl an Weinen und Sekten, darunter neue Jahrgänge, Spezialitäten und Klassiker aus der Region.

Besucher können sich frei durch das Sortiment probieren und dabei direkt mit den Winzern ins Gespräch kommen. Genau dieser persönliche Austausch macht die Adventsweinprobe besonders: Hinter jedem Wein stehen Einblicke in Herkunft, Ausbau und die Arbeit im Weinberg. Ergänzt wird das Angebot durch fachkundige Beratung und die Möglichkeit, Lieblingsweine direkt vor Ort zu erwerben.

Die Veranstaltung hat einen klaren Fokus auf Genuss und Entdeckung statt klassischer Sitzverkostung. Dadurch entsteht eine lockere, offene Atmosphäre, in der sowohl erfahrene Weinfreunde als auch Neuentdecker auf ihre Kosten kommen. Besonders in der Vorweihnachtszeit bietet die Adventsweinprobe einen stimmungsvollen Rahmen, um regionale Weinkultur zu erleben und sich inspirieren zu lassen.