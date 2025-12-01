Adventswoche im KUBAA

bis

Kulturbahnhof Aalen Georg-Elser-Platz 1, 73431 Aalen

Mit weihnachtlichen Leckereien und Getränken im KUBAA Kiosk und an der KUBAA Bar, sowie dem Verkauf handgefertigter Geschenke und Dekorationen aus den Werkstätten der Samariterstiftung.

Freuen Sie sich auf das Winterstück „Pino(cchio) oder die Wahrheit in Dir“, den Film „Mission: Mäusejagd“, festliche Advents- und Nikolauskonzerte der Musikschule der Stadt Aalen, das Theatercafé „Mit dem Niklaus auf Weltreise“ und die mobile Glasbläserei „Glashalm“, bei der eine eigene Weihnachtskugel geblasen werden kann.

Info

Kulturbahnhof Aalen Georg-Elser-Platz 1, 73431 Aalen
Kinder & Familie, Märkte, Theater & Bühne
bis
Google Kalender - Adventswoche im KUBAA - 2025-12-01 00:00:00 Google Yahoo Kalender - Adventswoche im KUBAA - 2025-12-01 00:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Adventswoche im KUBAA - 2025-12-01 00:00:00 Outlook iCalendar - Adventswoche im KUBAA - 2025-12-01 00:00:00 ical

Tags