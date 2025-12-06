Adventszauber in der Stadtbibliothek Ditzingen

Während draußen auf dem Marktplatz der Adventszauber für festliche Stimmung sorgt, laden wir Sie herzlich ein, sich in der Bibliothek aufzuwärmen, zu stöbern – und einen besonderen Tag mit uns zu verbringen.

Unsere Türen stehen weit offen für Groß und Klein: Es wird vorgelesen, gebastelt, gespielt und entdeckt. Für Kinder gibt es gemütliche Vorlesezeiten und kreative Bastelangebote – ideal, um eine kleine Pause vom Trubel draußen zu machen.

Auch Erwachsene sind herzlich eingeladen, sich bei einer Tasse Tee oder Kaffee durch unser vielfältiges Angebot zu schmökern, die Bibliothek neu zu entdecken oder einfach die weihnachtliche Atmosphäre zu genießen. Schnäppchenjäger können sich bei unserem Medienflohmarkt für die Weihnachtszeit mit Medien eindecken.

Kommen Sie vorbei, bringen Sie Freunde und Familie mit und verbringen Sie mit uns ein paar schöne Stunden in der Bibliothek – wir freuen uns auf Sie!