Zauberhafte Vorweihnachtszeit in Ditzingen

Vom 5. bis 7. Dezember lädt der 4. Ditzinger Adventszauber auf dem Laien zum Genießen, Schwätzen und Einkaufen ein

Wenn der Duft von Glühwein und gebrannten Mandeln über den Laien zieht, dann ist es wieder soweit: Der Ditzinger Adventszauber öffnet auf dem Laien seine Pforten. In liebevoll geschmückten Holzhütten präsentieren Vereine, Kirchengemeinden, Schulklassen und lokale Anbieter ein vielfältiges Angebot: Von handgefertigten Geschenkideen über weihnachtliche Dekoration bis hin zu regionalen Leckereien und wärmenden Getränken ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Öffnungszeiten

Der Adventszauber ist am Freitag und Samstag von 17-22 Uhr sowie am Sonntag von 11-17 Uhr geöffnet.