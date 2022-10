Der Neckarsulmer Weihnachtsmarkt - mit einer Vielzahl an Ständen. Entdecken Sie das gastronomisches Angebot und die Waren von Kunsthandwerkern und Hobbykünstlern.

Zusätzlich gibt es wieder ein Rahmenprogramm Neckarsulmer Vereine, wie weihnachtlicher Blasmusik und Chöre. In der Löwengasse befindet sich das beliebte Kinderweihnachtszelt, in der Hütte des Weihnachtsmannes kann man auch in diesem Jahr wieder Fotos mit ihm machen.