Adventures 20 Jahre - Einmal um die ganze Welt

Der Fünf-Sterne-Koch der Töne – so bezeichnet ihn die MAZ Brandenburg – kommt zurück nach Hohenlohe und feiert sein 20-jähriges Jubiläum.

20 Jahre musikalisches Abenteuer rund um den Globus. Seine Konzerte sind in Musik gegossene Reiseerlebnisse. Seine Klanglandschaften mit 70 Saiten, Loopstation, Percussion & Co. holen die Welt ins Konzert – von Pariser Großstadtflair zu den weißen Stränden Andalusiens, vom Polarkreis bis in den Dschungel, aus der endlosen Weite Australiens bis nach Tibet. Kommen Sie mit auf diese faszinierende Safari, die Sie träumen, lachen und staunen lässt.

Konzert #33