Adventures - Musikalisches Reiseabenteuer

Sagen Sie bloß, Sie haben ihn immer noch nicht erlebt?! Vicente Patíz vereint den Klang der Welt in seiner herausragenden und humorvollen Performance.

Seine musikalischen Abenteuer führen nach Kuba, Indien, an die Strände Andalusiens, in den Dschungel oder nach Tibet. Die Entstehung seiner Klanglandschaften sind wahre „Hinhörer“ und seine 42-saitige Harfengitarre mit drei Hälsen ist gewiss auch ein „Hingucker“. In Niederstetten präsentiert er nun seine neue CD „Adventures“. Und auch die wird wieder ein „musikalisches Feuerwerk“ (MDR).

Konzert #48 € 25 erm. 22 / freie Platzwahl /

Vicente Patíz, Gitarren, Digeridoo, Percussion & Effekte