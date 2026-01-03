Adylins Abenteuer

Uditorium Uhingen Ulmer Straße 7, 73066 Uhingen

Die Waldelfe Adylin begibt sich auf eine spannende Reise und verlässt die Elfenwelt um zu erfahren, was es außerhalb dieser zu erleben gibt.

Sie trifft mystische Kreaturen, lustige Superhelden, andere Fabelwesen und viele mehr.

Eine spannende, lustige und berührende Show über Freundschaft, Mut, Erfahrungen und Verbundenheit, kreiert von Connecting Arts und präsentiert von einem internationalen Künstlerteam, das mit unvergleichlicher Leidenschaft und Freude Kinder und Familien mitreißt und begeistert.

Info

Uditorium Uhingen
Kinder & Familie
