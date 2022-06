Wir freuen uns riesig euch heute nun endlich das lineup für das AEF Tattoo Fest 2022 zu präsentieren.

Es gab n paar Veränderungen die unser Buntes Fest perfekt abrunden und die Vorfreude steigen lassen.

Auch wenn im Moment alle Veranstaltungen in Frage zu stellen sind, sind wir dennoch optimistisch es im Juli mit euch krachen zu lassen. Das Date habt ihr längst gesaved und nun gilt liked, teilt, shared like there is no tomorrow. Alle relevanten Infos zur Veranstaltung erhaltet ihr auf unseren Kanälen oder in der Tagesschau. Hier nochmal alles auf einen Blick.