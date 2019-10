Magischer Crossover aus flirrenden Balkan Bläsern und unwiderstehlichen Grooves. Al Jawala ist eine außergewöhnliche Live Band, die ihre pulsierende Energie direkt auf Magischer Crossover aus flirrenden Balkan Bläsern und unwiderstehlichen Grooves. Al Jawala ist eine außergewöhnliche Live Band, die ihre pulsierende Energie direkt auf das Publikum überträgt. Spätestens wenn die fünf Musiker mitten im Konzert musizierend die Bühne verlassen um in der Menge abzutauchen gibt es kein Halten mehr. Ihr Genre? Balkan Big Beats, Oriental Voodoo, Tropical Gypsy, Balkan Trance oder einfach nur ein „tanzbarer Kulturschock“.

LOVERS

Mit ihrem neuen Album LOVERS lassen Al Jawala alle stilistischen Hüllen fallen und feiern die radikale Vielfalt und die pure Lust an der Musik. Von den archaischen Al-Jawala-Wurzeln mit virtuosen Balkan Saxophonen, Percussions und Didgeridoo, hat die Combo einen langen Weg zurückgelegt hin zu Dancehall Groove, Surfgitarren, Tropical Beats, psychedelischem Dub. Die Neuentdeckung aber ist die Stimme ihrer Saxophonistin Steff Schimmer. Mit dem Gesang spielt auf LOVERS auch die Wortebene eine tragende Rolle und eröffnet der ursprünglich rein instrumentalen Band völlig neue Welten. Das Album ist eine musikalischen Widmung an alle „LOVERS" sprich alle, die auf ihre Art für die Liebe kämpfen.

Al Jawala spielen geschickt mit Klischees und verschiedenen Klangwelten. Aus Gegensätzen und Spannungen erschaffen sie einen universellen Sound. Dabei entsteht etwas Elementares und Verbindendes, das unterschiedlichste Menschen zusammen bringt und in kollektive Tanz-Ekstase versetzt. Pure Euphorie! Mal urban und cluborientiert mal dunkel und geheimnisvoll, bieten Äl Jawala eine einzigartige Mischung aus Party und Konzerterlebnis. Bedingungslos tanzbar, laut und zügellos ohne dabei musikalischen Tiefgang und Facettenreichtum zu verlieren.

GESCHICHTE

Mit ihrer Do-it-yourself Philosophie sind Al Jawala auf eine erstaunliche Reise gegangen. Sie sind unter den Ersten, die Anfang der 2000er traditionelle Balkanmelodien mit modernen Beats verschmelzen lassen. Sie touren von Ihrer Heimatstadt Freiburg aus als Strassenmusiker kreuz und quer durch Europa und machen somit ihrem Bandnamen (Dt. „die Wandernden“) alle Ehre.

Mit nur zwei Saxophonen und unzähligen Trommeln entfachen sie das Feuer einer ganzen Gypsy Brass Band. Später erweitern sie ihr Klangspektrum um Bass, Gitarre und Synthies und werden zum gefragten Live Act. Unermüdlich erfinden sie sich seit Beginn ihrer Band-Geschichte neu - experimentieren mit neuen Stilen und Instrumentierungen und bleiben doch unverwechselbar. Al Jawala gewinnen den ersten Creole Award für Weltmusik und sind gern gesehene Gäste bei Shantels legendären Bucovina Club Parties. In Rumänien teilen sie sich mit Fanfare Ciocarlia und Mahala Rai Banda die Bühnen. Sie bereisen Kanada, China,Indien, Jordanien und spielen Festivals in ganz Europa. Einige ihrer Songs sind Teil des Soundtracks der MTV Reihe "Rebel Music".

PRESSESTIMMEN

„Tanzflächenfüllend!"Westzeit

„Die geballte Kraft der Saxophone bläst Kulturgrenzen nieder" Richard Schuberth / Concerto, Wien

„Pure Euphorie!“ Oberhessische Presse

„Äl Jawala gehören zu den besten Balkanbands des Landes!“ Melodie und Rhythmus

„Grandioses neues Album / Hier ist in allen Facetten eine wunderbare Mixtur geglückt" Folker!

„Eine Superproduktion" Funkhaus Europa

„Ein wahres Feuerwerk an Musizierlust und Lebensfreude" Interkultur Stuttgart

Support: NeuRuTics

NeuRuTics spielen Rockmusik auf akustischen Instrumenten mit russischem Gesang und russischen Vibes. Und das Ganze tanzbar!

Der etwas spezielle Musikstil wurde auch schon als „Akustic Russian Beat“ bezeichnet, was recht gut passt, denn NeuRuTics haben bis heute nie vor sitzendem Publikum gespielt. Der aus St. Petersburg stammende Frontman Vadim lebt seit einigen Jahren in Deutschland, textet aber nach wie vor in russischer Sprache, da sich diese mit ihrer riesigen Bandbreite an Rhythmus und Dynamik angenehm vom gewohnten Deutschen oder Englischen in der Musik unterscheidet. Auch wer die Metaphern seiner russischen Texte nicht versteht erlebt die Kraft ihrer lyrischen Melancholie und den ungestümen Ausdruck. Die fünf akustischen Instrumente (Gitarre, Kontrabass, Cello, Percussions und Trompete) passen durch ihre variable Lautstärke in unterschiedlichste Locations, ob in der Eckkneipe, unplugged auf 4m2, kleines Open-Air, oder wie 2011 auf dem Fusion-Festival. Das Ziel ist dabei, durch die akkustischen Instrumente einen trockenen treibenden Sound ohne viele Schnörkel zu kreieren. In der heutigen Formation spielen Vadim (Gitarre Gesang), Basti (Drums), Jonas (Kontrabass) und Raphaela (Cello) seit 2010 zusammen. 2012 kam Christl an der Trompete dazu. Anfang 2011 kam gleich eine 5-Track-Demo-CD und im gleichen Jahr ein schöner Festival-Sommer mit dem Fusion-Festival als Krönung. Seitdem treten sie sooft wie möglich auf kleinen Open-Airs auf und bringen Kneipen in der Umgebung zum kochen.