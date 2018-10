"Ändy änd Fränds" - Benefizkonzert

Ein besonderes Konzerterlebnis gibt es am Samstag, 17.11.2018, im Kurhaus Bad Rappenau. Andreas Mioc, ein junges Gesangstalent aus Bad Rappenau-Bonfeld, war 2017 Teil der Sendung "The Voice Kids 2017". Er kam bis zu den Battles. Danach begann Ändy, so sein Künstlername, eigene Lieder zu schreiben, mittlerweile ist schon eine EP (elektronische Playlist, welche in Bälde im Internet abrufbar sein wird) mit 5 Liedern vorhanden, die mit dem Produzent Denis Bilanin in Madrid im Studio aufgenommen wurden. Nun präsentiert der 15-jährige Schüler, welcher auch Klavier spielt und begeistert Hiphop tanzt, mit seinen Freunden und Mitstreitern aus „The Voice Kids“ ein stimmungsvolles Konzertprogramm mit bekannten Liedern und noch unbekannten Eigenkompositionen. Mit auf der Bühne als Solo-Interpreten treten Nora Mayadenu (15) aus Aßlar, Nick Hamm (11) aus Leinfelden-Echterdingen, Joelle (16) aus Bretten, Luca di Felice (16) aus Basel auf. Begleitet werden die jungen Künstler live vom Pete Jones Trio aus Heilbronn und Denis Bilanin und den Background-Sängerinnen Vivian Keiler und Giulia Spano.

Der Reinerlös dieses Benefizkonzertes kommt dem Förderverein der Verbundschule Bad Rappenau, deren Schüler Ändy Mioc ist, zugute, die Schirmherrschaft für diesen Konzertabend hat Oberbürgermeister Sebastian Frei übernommen. Karten für „Ändy änd Fränds“ am 17.11. im Kurhaus gibt es an der Abendkasse und kosten für Erwachsenen 15 Euro, Kinder und Schüler bezahlen 10 Euro Eintritt. Einlass ist ab 18 Uhr, das Konzert beginnt um 19 Uhr. Wer sich im Voraus schon einstimmen möchte, wird im Internet auf den Social-Media-Accounts (Facebook, Instagram und Youtube) von Ändy fündig. Freuen Sie sich auf einen Abend, an dem Pop Musik, Blues, Soul und Jazz, bekannte Covers aber auch Eigenkompositionen von der Bühne des Kurhauses zu hören sein werden mit einer einmaligen Licht- und Bühnenshow, welche die Nachwuchskünstler in den Mittelpunkt stellt.