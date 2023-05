Hinter Aentique steckt die Singer-Songwriterin Anna, die mit einem Mix aus Indie-Pop, Alternative und Electro Pop Elementen Melodien zaubert, die direkt im Ohr bleiben. Unter anderem inspiriert von Alice Merton und Billie Eilish lädt die Wahlstuttgarterin aus Berlin zum Tanz zwischen Leichtigkeit und Melancholie. 2020 begann ihre Solo-Reise mit der Veröffentlichung der Single "Monsters and Their Cookies". Aktuell tritt sie in Begleitung von Kilian Mohns auf, der eine ganze Band würdig ersetzt.

www.die-luke.info

Eintritt:

Eintritt frei - der Kulturbeutel wird herumgereicht.

Sitzplätze sollten reserviert werden.