Aether Aether (AT)

Herzlich Willkommen auf Ihrem Flug von “Somewhere” nach “Nowhere”! Die Cabin-Crew Gruppe CIS begrüßt Sie auf der Reise in die Untiefen des kosmischen Unbekannten und die Abgründe menschlicher Spekulation. Fasten your seatbelt and get ready to get lost: Wussten Sie, dass das Dröhnen beim Start einer Rakete das lauteste Geräusch der Welt ist? Wie klingen Nordlichter? Warum wurde 1977 eine Schallplatte mit Musik und Sounds der Erde ins All geschossen? Was hört SpaceX-Gründer Elon Musk für Musik?

Das Künstler*innenkollektiv Gruppe CIS verlässt im Live-Hörspiel AETHER AETHER die Erde. Mit Pauken und Trompeten flanieren die vier Musikerinnen den Countdown hoch und runter und schießen sich zwischen die Sterne.

Ihre Körper bleiben zurück und das Bewusstsein lädt in eine interplanetare Cloud. Als wabernde Datennebel finden sie sich auf unbekanntem Terrain wieder: Statt eines Planetensystems, das artig seine Bahnen zieht, brodelt die Leere wie eine Ursuppe, die ihnen ständig durch die fehlenden Finger rinnt. Sie strudeln durch Wurmlöcher, reisen in Lichtgeschwindigkeit und sterben nie. Gruppe CIS funkt, fiepst, singt und schreit gegen das Dröhnen kapitalistischer Weltraumerorberer an und kuschelt sich summend an die chaotische Kraft der blubbernden Ursuppe. Weltenflucht und Körpersehnsucht mit Punk und Poesie.