Benefizkonzert mit:

Mbonda Lokito Percussion

Stephen Keise

Kummazamm

Irie Elevator

Die 16. Afro-Night im B-Hof Würzburg ist diesmal wieder vollgepackt mit heißen Trommelrhythmen vom afrikanischen Kontinent, coolen Reggae Grooves und Soulmusik.

André Mabiala – Trommellehrer und Dozent der Fachrichtung Musik Ethnologie der Universität Würzburg eröffnet mit seinen Schülergruppen den Abend.

Mbonda Lokito Percussions –unter der Leitung von André Mabiala, wird die Gäste mit einem Feuerwerk traditioneller zentralafrikanischer Musik begeistern.

Stephen Keise - Man nennt ihn die Stimme Würzburgs, (Johannes Keppner, Radio Gong) da er seit Jahren seine Musik nutzt, um denen eine Stimme zu geben, die keine haben. Ob in seinem integrativen Beatbox- Workshop oder seinen Charity Auftritten für die Missio Würzburg. Er ist ein Mann des Volkes. Ein wahrer Messenger der Liebe und des Friedens. Durch zahlreiche Support Auftritte z.B. bei Alpha Blondy und Veröffentlichungen mit Künstlern der deutschen Reggae-Szene wie z. B. Jahcoustix konnte Stephen Keise schon auf sich aufmerksam machen. In seinem super tanzbaren, aus eigener Feder stammenden Vokal-Beatbox-Reggae-Sound, spendet Stephen Keise in selbstreflektierten Texten kraftspendende Werte, die uns gut durch den Tag bringen.

Kummazamm -oberfränkisch: "Kumme duch einfoch mol zamm". So begegneten sich fünf energiegeladene Trommler und zwei lebensfrohe Tänzerinnen aus Oberfranken, um die Verbindung zwischen Trommel und Tanz zu schaffen und afrikanische Rhythmen lebendig, kraft- und gefühlvoll zu gestalten. Dieser Dialog lebt vom Miteinander, ist lebensbejahend und freudvoll. Der Kopf wird frei, die Seele weit und das Herz offen. Lasst auch ihr euch vom Groove und der Lebensfreude West-Afrikas mitreißen. KUMMAZAMM spielt seit 2010 traditionelle westafrikanische Trommelrhythmen gewürzt mit Tanz, Gesang und viel Freude.

Irie Elevator - Leidenschaftlich, energiegeladen und mit heißen Rhythmen! Die 7-köpfige Reggae Newcomer Band „Irie Elevator“ aus Fulda, Frankfurt, Köln und Nürnberg, wird die Bühne beleben und das Publikum mit ihrem Groove zum Schwitzen bringen. Sie bestechen durch ihre Liebe zum Soul und zu deutschsprachiger Musik. Sie versehen altgeliebten Reggae mit neuen Arrangements und hauchen ihren eigenen Stücken durch überwiegend deutsche Texte Leben ein. Mit Liebe zum Detail und Enthusiasmus, geht die Band „Back to the Roots“ und präsentiert mit musikalischer Vielfalt eine frische Leichtigkeit. Die Reggae Band „Irie Elevator“ steht für Groove und positive Vibes!

Getreu dem Vereinsmotto „Mitmachen, Spaß haben und dabei helfen“ freuen sich die Gastgeber wieder auf zahlreiche Besucher. Ein leckerer afrikanischer Imbiss rundet das Angebot des Abends ab. Der Erlös der 16. Afro-Night kommt, wieder dem gemeinnützigen Verein Mbonda Lokito Kongo/Kinshasa Kinderhilfe e.V. zu Gute. Das vereinseigene Schulprojekt, die GS Maman Vabatu Ngoma in Kinshasa konnte gerade zum Gymnasium erweitert werden und wurde am 12.10.2019 offiziell eingeweiht. Eine Delegation Vereinsmitglieder war vor Ort und hat jede Menge zu erzählen. Nähere Infos und Bilder zum Verein gibt es unter www.mbonda-lokito.org oder unter: facebook.com/Mbonda.Lokito.ev