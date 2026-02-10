Afghanischer Abend – Vortrag, Austausch & Kulinarik

Afghanistan galt in den 1970er-Jahren als Mekka für Hippies – ein offenes, vielfältiges Land auf der Reiseroute unzähliger junger Menschen. Heute ist es nahezu vollständig abgeschottet.

Wie konnte es zu diesem drastischen Wandel kommen?

Und welche Perspektiven gibt es für die Zukunft des Landes?

Der aus Afghanistan stammende und in Gomaringen lebende Bundesverdienstkreuzträger Jama Maqsud wird sich in einem informativen Vortrag diesen Fragen widmen. Er referiert spannend, verständlich und differenziert über die Geschichte und aktuelle Lage Afghanistans