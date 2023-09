Afghanischer Abend

Die unterschiedlichen Facetten Afghanistans stehen an diesem besonderen Abend im Mittelpunkt.

Jama Maqsudi, Gründer und Vorsitzender des Deutsch-Afghanischen Flüchtlingshilfe-Vereins, wird in einem Vortrag über die Geschichte und die gegenwärtige Situation des Landes berichten.

Er gibt Einblicke, wie die Ereignisse der letzten Jahre dieses Land verändert haben. Die aktuelle Lage in Afghanistan ist düster: Ein großer Teil der Bevölkerung lebt unter oder am Rande der Armutsgrenze, Menschenrechte werden missachtet, Flucht ist für viele der einzige Ausweg. Beim anschließenden Podiumsgespräch kommen Afghan:innen zu Wort, die mittlerweile in Schwäbisch Hall und Umgebung leben. Sie berichten von ihren persönlichen Erlebnissen und Perspektiven auf ihre Heimat.

Afghanische Musiker:innen geben im Rahmenprogramm einen Einblick in die Musikkultur. Beim anschließenden Empfang haben die Besucher:innen die Gelegenheit, Afghanistan geschmacklich näher kennenzulernen und afghanische Snacks zu probieren.