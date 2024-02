TAVMA FilmClub: Making of a King / How to help Africans / Rentrons

Johannes Krug und Joseph Akwasi haben sich beide mit dem Fall "König von Ghana" auseinandergesetzt und dabei jeweils eine eigene Perspektive auf dieses Phänomen.

Making of a King

Dokumentarfilm von Johannes Krug

2022, 44 Min., Original mit dt. Untertiteln

Die Geschichte vom "König von Ghana, der als Automechaniker in Deutschland lebt und sein Volk in Ghana via Skype regiert", ist wohl schon tausendfach in deutschen und internationalen Medien erzählt worden. Johannes Krug versucht, das Bild dreidimensionaler zu zeichnen und wirft kritische Fragen zu Königstiteln, Medienmarketing, Stereotypen, Entwicklungshilfe und verinnerlichtem Rassismus auf.

How to help Africans

Kurzfilm von Jospeh Akwasi

2019, 10 Min., Original mit dt. Untertiteln

Obwohl er als erfahrener Mechaniker in Deutschland lebt, regiert König Bansah das Volk Hohoe Gbi in Ghana und führt seit vielen Jahren aktiv Hilfsprogramme in seinem Königreich durch. Er sammelt Unterstützung von deutschen Unternehmen und Privatpersonen, um Brücken zu bauen, medizinische Hilfe zu leisten und Schulen für sein Volk zu errichten. Der Dokumentarfilm How to help Africans spielt mit bekannten Stereotypen und erzählt die beispielhafte Geschichte von König Bansahs Hilfsprogramm, das vor allem darauf abzielt, sein Volk in Ghana zu Selbstversorger*innen zu machen - eine Leistung, die vielen großen Hilfsorganisationen in der Welt, die "helfen" wollen, fehlt.

Special: Deutschland-Premiere

Rentrons (Zurück)

Dokumentarfilm von Nasser Bessalah

Frankreich, 2023, 25 Min., OmeU

In einem kleinen Dorf in den Béjouï-Bergen im Norden Algeriens trifft Nouria auf Abdel, einen jungen Franzosen, der dort lebt und arbeitet. Nachdem Abdel eine Wette gegen Nouria verloren hat, fahren beide mit dem Moped die Mittelmehrküste entlang, in der Erwartung, auf das Schiff zu kommen, das sie zurück nach Frankreich bringen soll. Rentrons ist eine Filmkoproduktion von TAVMA und läuft auf dem wichtigsten Kurzfilmfestival der Welt, dem Festival International du Court-métrage de Clermont-Ferrand.

Moderation: Willy Rollé, TAVMA