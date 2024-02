Wie Rumi heute weiterlebt

Die Ausstrahlung von Dschalal ad-Din Muhammad Rumi, geboren 1207 in Khurasan, gestorben 1273 in Konya, überschreitet die Grenzen von Zeit und Raum. Nicht nur im persischen Sprachraum singt der Dichter und Sufi-Mystiker des Mittelalters weiterhin in den Herzen vieler Menschen. Seine Poesie zeugt vom Streben nach der unsichtbaren absoluten Liebe.

16 – 17 Uhr

Kinder sprechen Rumis Sprache des Herzens

Familienprogramm

Eintritt frei

18.30 Uhr

„Außer Liebe, streue keine Samen“

Der Autor Helal Ahmed Muhib (geb. 1991), auch bekannt als Farshidward, ist eine bedeutende junge Stimme aus Afghanistan. Er stellt seine Gedichte vor und erzählt, was Rumi für seine Kunst bedeutet. Es folgt eine literarische Begegnung mit Menschen aus dem Projekt Entangled: Stuttgart – Afghanistan und dem Publikum. Welche Resonanz finden Rumis Worte in uns? Erzähler*innen von Ars Narrandi e. V. präsentieren Gedichte und Geschichten von Rumi auf Farsi, Dari und Deutsch, zwei Musiker der Orientalischen Musikakademie Mannheim e. V. umrahmen den Abend musikalisch. Anschließend kommen wir an runden Tischen über Rumis Erbe und heutige Poesie in Afghanistan ins Gespräch.