Afghanistan heute

Seit Jahrzehnten engagiert sich Jama Maqsudi, Träger der Verdienstmedaille des Bundesverdienstordens, in dem afghanischen Flüchtlingshilfeverein Stuttgart für die Verbesserung der Lage in seinem Heimatland.

Er berichtet in bewegten und bewegenden Bildern von der aktuellen Situation am Hindukusch, auch vor dem Hintergrund der vermehrten Abschiebung in dieses Krisengebiet und stellt positive zivilgesellschaftliche Initiativen vor, wie die des Ehepaars Schwittek (OFARIN e.V.), die in Afghanistan Kindergärten und Schulen betreiben. Eine Veranstaltung im Rahmen der Fellbacher Weltwochen.