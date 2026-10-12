Zwei Freunde, 32.000 Kilometer und ein Abenteuer voller Extreme.

Stell dir vor, du steigst auf dein Motorrad und fährst einfach los. Nach Südafrika. Doch dann, kurz vor dem Ziel: ein Sturz, ein Schrei, ein Bruch. Das Aus? Oder der Anfang einer wunderbaren Geschichte? Diese Frage stellen sich Erik Peters und Alain Beger auf dieser Reise.

Drei Jahre nach ihrem Himalaya-Abenteuer steigen die beiden Überlebenskünstler wieder in den Sattel für ihr bislang größtes Abenteuer: Von Köln bis an die Südspitze Afrikas. 32.000 Kilometer voller Staub, Schweiß und Emotionen.

Der direkte Weg ist versperrt: eingestellte Fähren, geschlossene Grenzen, gescheiterte Visa. Nach einem gewaltigen Umweg von über 10.000 Kilometern erreichen Sie den afrikanischen Kontinent. Auge in Auge mit wilden Tieren und unterwegs auf Pisten, die ihnen alles abverlangen, zeigt sich: Das größte Abenteuer schreibt nicht die Karte – sondern das Leben selbst. Und kurz vor dem Ziel stellt es die beiden vor ihre härteste Prüfung: ein Unfall, der den gemeinsamen Traum zu beenden droht.

„Africa Calling“ ist eine packende Show über die Magie des afrikanischen Kontinents – und eine wunderbare Geschichte von Freundschaft, Durchhaltewillen und Freiheit auf zwei Rädern.