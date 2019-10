Der Cape Town Opera Chorus mit dem Besten aus African Traditionals, Gospel und Oper

„Wenn ich singe, dann feiere ich.“ Nichts beschreibt die klangvolle Kunst des Cape Town Opera Chorus schöner als diese afrikanische Weisheit. Mit Musik, die direkt aus der Seele kommt, hat African Angels die Opernhäuser Europas mehr als einmal zum Beben gebracht. Wenn die stimmgewaltigen Sängerinnen und Sänger das Beste aus African Traditionals, Gospel und Oper präsentieren, dann bringen sie das Herz des afrikanischen Kontinents zum Schlagen. Zum Jahreswechsel darf sich das Publikum in Deutschland und der Schweiz auf Konzerte mit einem neuen Programm freuen.

Mit Klavier- oder Percussion-Begleitung, mit überraschenden Schnalzlauten, mit Musikstücken auf Deutsch, Englisch, Italienisch oder in einer der zahlreichen Landessprachen ist African Angels so nuancenreich wie Südafrika selbst. Eine originelle Mischung aus traditionsreicher afrikanischer Musik, gefühlvollen Gospelklassikern oder leidenschaftlichen Opernmelodien sorgt für einen mitreißend stimmungsvollen Konzertabend: Gänsehaut-Feeling garantiert.

„Opernchors des Jahres“: Diesen begehrten Titel der International Opera Awards erwarb sich der Chor der Oper Kapstadt im Jahr 2013 unter 1.500 weltweit Nominierten. Doch es bereitet nicht nur Vergnügen, seine Sängerinnen und Sänger zu hören, man muss sie auch sehen. Allesamt ausgebildet im Opernfach bringen sie ihre fesselnde Musik mit ganzem Körper zum Ausdruck und zeigen sich als starke Charaktere, die unisono als harmonischer Klangkörper, aber auch in virtuosen Soli überzeugen. Und da sie aus ganz Südafrika zusammengekommen sind, um miteinander zu singen, ist das vitale Ensemble Botschafter und Talentschmiede in einem.

Ob in der Berliner Philharmonie, der Alten Oper Frankfurt oder in der Philharmonie im Gasteig: Auf ihren großen Tournee-Reisen verleihen sie der Lebensfreude und Kultur ihrer Heimat eindringlich Ausdruck. Erleben Sie African Angels – ein Konzerterlebnis, so bunt und facettenreich wie Südafrika selbst.