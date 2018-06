African Dance Night Party

„La big party en plein air pour faire danser tout Dakar“ kommt zum vierten Mal nach Heidelberg zurück! DJ Xogn ist einer der bekanntesten DJs Afrikas und in der internationalen Club-Szene weithin bekannt. Er wurde in Frankreich geboren und verbrachte zehn Jahre seines Lebens in Dakar, Senegal. Im Senegal hat DJ Xogn die Eventreihe «Koulgraoul» etabliert und am Strand von Dakar die besten Partys Afrikas gegeben. Mit ihm gemeinsam werden wir eine Nacht lang in die afrikanische Musikszene eintauchen: von den 70ern mit Afro-Beats von Fela Kuti bis zu Jazz, Soul, Funk, Disco und Latino...