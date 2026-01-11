Das AFRICAN OPEN MIC STUTTGART lädt Schwarze, afrikanische und afrodiasporische Menschen ein, in gemütlicher Atmosphäre zu performen, sich auszutauschen, zuzuhören und gemeinsam zu heilen.In einer Welt, die Menschen marginalisiert, wird der kreative Ausdruck zum Ventil und Sprachrohr. Mit diesem Event möchten wir explizit einen anerkennenden, respektvollen Raum gestalten, der diskriminierungsarm und machtkritisch ist. Die Bühne ist offen für Schwarze, afrikanische und afrodiasporische Künstler*innen aus den Bereichen Spoken Word, Tanz, Musik, etc. Egal ob singen, lesen, dichten, tanzen, performen oder einfach dabei sein – you are welcome!