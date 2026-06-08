Afrika Festival Tübingen

Ob Sie zum Tanzen, Essen, Einkaufen oder einfach nur zum Eintauchen in Afrikas Energie im Herzen Deutschlands kommen.

Eines ist sicher: Sie werden mit mehr nach Hause gehen, als Sie gekommen sind. Das heißt: ein paar Kilo mehr, neue Tanzschritte und mindestens ein Outfit, das Sie ein Jahr lang bei jeder Gelegenheit tragen werden!

Unter dem diesjährigen Slogan „Nicht schwarz. Nicht weiß.“ steht das Thema Black Excellence in Deutschland im Mittelpunkt und würdigt Leistung, Widerstandskraft und gemeinsame Zukunftsperspektiven.

Ob Nyama Choma, Egusi-Suppe oder Injera, eines ist sicher: Sie werden satt nach Hause gehen! Der Marktplatz ist eine Fundgrube für Stoffe, Schmuck und Kunsthandwerk. Ob Sie etwas Praktisches oder einfach nur etwas kaufen, das Sie wie einen kulturellen Botschafter fühlen lässt – Ihr Koffer wird auf dem Heimweg definitiv schwerer sein! Dann gibt es das Afrikanische Dorf – ein magischer Ort, wo Weisheiten weitergegeben werden, Fremde zu Familie werden. Bringen Sie die Kinder mit? Kein Problem – sie werden mit Gesichtsbemalung, Trommelstunden und Geschichtenerzählen beschäftigt sein – genug, um auf der Heimfahrt friedlich einzuschlafen.