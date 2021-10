Afrika Film Festival 2021: The Letter /

Die Dokumentation THE LETTER befasst sich mit den zunehmenden Morden an älteren Dorfbewohner*innen in ländlichen Gebieten Kenias.

Die Betroffenen wehren sich vehement gegen den Verkauf ihrer Grundstücke. Damit erschweren sie nicht nur den Ausbau neuer Infrastrukturprojekte, sondern behindern auch die Förderung von Öl und Mineralien. Um an das wertvolle Land zu gelangen, werden die Alten vielerorts als Hexen gebrandmarkt, aus dem Familienleben ausgeschlossen, angegriffen und sogar umgebracht. Rechtfertigung für ihre Taten finden die Angreifer*innen in ihrem Glauben, dass die Alten mit ihrer Hexerei Unheil über ihre Familien brächten. Auch der Familie des jungen Musikers Kaladze geht es ähnlich und die Sicherheit seiner Großmutter ist aufgrund eines Familienstreits bedroht. Kaladze besucht sie, um die familiären Streitereien und die Hintergründe des „Hexen“-Phänomens besser zu verstehen. Er bereist die Küstenregion Kenias mit dem Ziel, Geschichte und Kultur dieser Verfolgungen zu erkennen und aufzuarbeiten.

Regie: Maia Lekow & Chris King; Kenia 2019; OF Kisuaheli m. engl.UT; 82 min.